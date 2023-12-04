الانتخابات الرئاسية.. توزيع نصف مليون ناخب على 64 مقرًّا انتخابيًّا في بورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين انتهاء المحافظة من إعداد جميع مقار انتخابات رئاسة الجمهورية لاستقبال الناخبين، والبالغ عددها نحو 533 ألفا و533 ناخبا، موزعين على 64 لجنة انتخابية داخل 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، بالإضافة إلى 4 لجان انتخابية للمغتربين.

الانتخابات الرئاسية.. توزيع نصف مليون ناخب على 64 مقرا انتخابيا في بورسعيد

وشدد المحافظ، خلال تفقده عددًا من اللجان المعدة لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، على ضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء الأحياء ومديري المدارس لاستكمال أعمال تجهيز المقار الانتخابية.

كما أكد توفير كافة سبل الراحة للقائمين على الانتخابات الرئاسية، وكذا للمواطنين خلال الاقتراع، لافتا أنه جرى مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية، وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وكذلك طفايات الحريق، ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية.