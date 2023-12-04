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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة الدقهلية يشيد بإنجازات إدارة الأشعة خلال أكتوبر الماضى

فريق إدارة الأشعة
فريق إدارة الأشعة
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أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  بإنجازات إدارة الأشعة خلال نوفمبر الماضى فى رفع كفاءة المستشفيات ودرجة الجاهزية بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، برفع درجة الجاهزية فى جميع المستشفيات التابعة.

فيما قامت الادارة خلال الشهر الماضى باستلام وحده CR ديجتال اجفا وطابعه اجفا و UPS  بمستشفى نبروه المركزى وتم تركيب الوحده والطابعه وكذلك تم تركيب الطابعه الكونيكا على نفس الجهاز بالمستشفى  واصبحت وحده الCR الجديده بطابعتين مختلفين وتعمل بنوعين مختلفين من الأفلام.

كما تم إمداد وحدة طب الاسرة بميت فارس بجهاز اشعه ثابت على أعلى مستوى ووحده CR اجفا والطبعه الخاصه بالوحده وكذلك تم إمداد الوحده بجهاز سونار دوبلر Logic .

كما قامت الإدارة بتوفير اكثر من 15 جهاز سونار للاداره الصحيه بشربين ونحو 10 أجهزة الاسنان إلى جانب المرور على مستشفى شبراهور لتجهيز المستشفى لإستقبال سياره الاشعه المقطعيه المتنقلة خلال الأسبوع القادم.

وفى سياق متصل نظمت الإدارة دورة تدريبية على الأشعة المقطعية استمرت على مدار 5 أيام جرى خلالها تكريم الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية علاوة على الدكتورة هبة الشريف مدير الطب العلاجى.

وأعرب وكيل الوزارة عن عمق تقديره  للدكتور محمد فوزى مساعد الوزير لشئون الاشعة والمشرف العام على الادارة العامة للاشعة وإدارة الأشعة بالمديرية  وفى مقدمتهم الدكتورة سارة فودة وعماد الشايب و محمد العشماوى ووليد فوزى.

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الدقهلية الأشعة المقطعية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة صحة الدقهلية