غدا.. المنتج الإيطالى جوفاني روبيانو في ضيافة الأوبرا

ينظم لقاء مفتوح مع الكاتب والمنتج الإيطالي المعروف جوفاني روبيانو، فى السابعة مساء غد الثلاثاء، الموافق 5 ديسمبر الجاري، بالمسرح الصغير، وذلك ضمن فعاليات النشاط الفكري والثقافي الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

وتحاوره الدكتورة سيهار صلاح خبيرة الصحة النفسية ومديرة مركز الثقافات، حيث يدور الحوار حول الكتابة السينمائية وتطور العملية الابداعية وفرص التعاون الفنى بين المبدعين المصريين والإيطاليين، إلى جانب استعراض محاور الصحة النفسية للفنانين والضغوط التى يتعرضون لها أثناء تجسيد الشخصيات.