عيار 21 يسجل 2820 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الاثنين

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاع معتدل مع بداية جلسة اليوم على الرغم من التحرك العنيف الذي شهدته سعر الأونصة العالمية، يأتي هذا الاستقرار في أداء الذهب في ظل انتظار الأسواق لتطورات الأوضاع في الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 2800 جنيه للجرام قبل أن يرتفع بمقدار 20 جنيها ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 2820 جنيها للجرام، ويأتي هذا بعد أن استقرت أسعار الذهب بدون تغيرات تذكر حول المستوى 2795 جنيها للجرام خلال جلسة الأمس.

وأكد تقرير فني صادر عن جولد بيليون اليوم، أنه خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب المحلي بنسبة 1% ليربح 30 جنيها للجرام، حيث أغلق عند المستوى 2795 جنيها للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2765 جنيها للجرام.

عالميا.. ارتفعت أسعار الذهب الفوري خلال تداولات اليوم الاثنين ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق عند المستوى 2148 دولارا للأونصة، قبل أن ينخفض بشكل حاد وسريع ليتداول حالياً وقت نشر تقرير جولد عند المستوى 2066 دولارا للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2071 دولارا للأونصة.