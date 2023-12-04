البريد المصري يستضيف الورشة الثانية للمشروع الإقليمي العربي لبناء قدرات المؤسسات

يستضيف البريد المصري الورشة الثانية للمشروع الإقليمي العربي لبناء قدرات المؤسسات البريدية في التجارة الإلكترونية وتحسين جودة الخدمات البريدية والعمليات التشغيلية ذات الصلة "ORE3"، والتي ينظمها المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، واللجنة العربية الدائمة؛ ويستضيفها البريد المصري بمقر المركز الإقليمي للتدريب البريدي بالقاهرة خلال الفترة من ٣ إلى ٧ ديسمبر الجاري، بمشاركة الخبير الدولي، شكري الليلي، مدير برنامج تحسين الجودة بالاتحاد البريدي العالمي.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار سعي البريد المصري الدائم نحو دعم تنفيذ إستراتيجية الاتحاد البريدي العالمي التي تهدف إلى بناء قدرات المؤسسات البريدية، وتأتي الورشة استكمالاً للبرامج التدريبية المقرر تنفيذها في إطار خطة التنمية الإقليمية للاتحاد البريدي العالمي الخاصة ببلدان المنطقة العربية للفترة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٥، وفقا لإستراتيجية أبيدجان وخطة عملها التي اعتمدها مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي رقم ٢٧ فى أبيدجان أغسطس ٢٠٢١".

وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن المشروع الإقليمي العربي لبناء قدرات المؤسسات البريدية في مجال التجارة الإلكترونية، سيستمر خلال الدورة الحالية للاتحاد البريدي العالمي "٢٠٢١ - ٢٠٢٥"، ويتضمن المشروع تنفيذ العديد من الأهداف التشغيلية مع القياس المستمر للتقدم المحقق خلال الدورة من خلال مؤشرات أداء الامتثال للحد الأدنى من المتطلبات التشغيلية والتقنية والتنظيمية لخدمات الشحن البريدي، وتكامل سلاسل الإمداد ودقة البيانات الإلكترونية المتبادلة بالإضافة إلى جودة وموثوقية الخدمة من البداية إلى النهاية "من المُرسِل إلى المرسَل إليه".



وأضاف الدكتور شريف فاروق، أن البريد المصري يسعى من خلال هذه الورشة إلى دعم تنفيذ المشروع الإقليمي الذي أعده المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي للنهوض بالفاعلية التشغيلية وتنمية التجارة الإلكترونية "ORE3"، والذي يهدف إلى بناء القدرات للمؤسسات البريدية العربية لتحقيق الجاهزية التشغيلية للتجارة الإلكترونية وتحسين جودة أداء خدمات التوصيل على مستوى الشبكة البريدية من البداية إلى النهاية، وذلك لتلبية احتياجات عملاء التجارة الإلكترونية من الأفراد ومنصات التجارة الإلكترونية، وأيضا لتوفير خدمات الشحن بجودة عالية وبأسعار اقتصادية.

ومن جانبها أشارت نرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري، إلى أن الورشة الثانية للمشروع الإقليمي العربي لبناء قدرات المؤسسات البريدية، ستتناول العديد من الموضوعات الهامة التي تخدم أهداف المشروع الإقليمي ومراحله؛ للاستعداد التشغيلي للتجارة الإلكترونية وتنفيذ خرائط الطريق وخطط أعمال المؤسسات البريدية، إلى جانب تقييم مستوى جودة الخدمة لدى المؤسسات البريدية المشاركة، وتحديد المشاكل والمعوقات لتحسين جودة الخدمة، كما تناقش الورشة اشتراطات نظام الاعتماد في مجال إدارة الجودة الخاص بالاتحاد البريدي العالمي، ومنهجية الاعتماد في مجال جودة الخدمة للفترة من"٢٠٢٣ - ٢٠٢٥".

هذا ويتضمن برنامج ورشة العمل إجراء زيارات ميدانية للمشاركين لعدد من مقرات البريد المصري وهي "مركز التبادل والخدمات اللوجيستية بمطار القاهرة، ومركز البريد السريع بالعتبة، وإدارة الاستعلامات الدولية"؛ بهدف إتاحة الفرصة للمشاركين للإطلاع عملياً على ما توصل إليه البريد المصري من تطوير بما ساهم في رفع مستوى جودة الخدمة البريدية المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن الورشة الثانية للمشروع الإقليمي العربي لبناء قدرات المؤسسات البريدية، يشارك فيها ٥٥ متدربًا من ١٨ دولة عربية وهى (مصر – السعودية - فلسطين – قطر - موريتانيا - السودان – الأردن – الصومال - جيبوتي – تونس – المغرب - الجزائر - ليبيا – الإمارات – السعودية – البحرين – اليمن – العراق).