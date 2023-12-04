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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي في تزوير المحررات الرسمية بالشرابية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 10 سنوات في تزوير المحررات الرسمية بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على تشكيل عصابي في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، بتزوير شهادات دراسية بأسماء منسوبة للعديد من الجامعات والكليات.

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة الشرابية بلاغا من مواطنين بقيام المتهمين بأخذ مبالغ مالية مقابل تسهيل الحصول علي شهادات جامعية وأوراق  لمصالح حكومية 
وبإعداد الأكمنة اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وضبطهم وبحوزتهم  شهادات مختلفة لإحدى الجامعات والمعاهد المصرية، 3 أجهزة حاسب آلى لاب توب، طابعة، وحدة تخزين بيانات هارد ديسك، وحدة ذاكرة فلاش ميمورى، وبفحص الأجهزة والهواتف المضبوطة تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى واستخدام المضبوطات في التزوير

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

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