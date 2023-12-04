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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 9 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 635 شاحنة و 120 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 377 شاحنة و113 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع ، 258 شاحنة و7 سيارات. 
يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة بينما يغادر  السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل  فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و170 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين  أيله وآور. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة الحرية2 الي جدة .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1270 راكبا بموانيها .
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر هيئة موانئ البحر الاحمر تداول 9000 طن بضائع بضائع عامة ومتنوعة ميناء سفاجا