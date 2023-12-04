تداول 9 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 635 شاحنة و 120 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 377 شاحنة و113 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع ، 258 شاحنة و7 سيارات.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة بينما يغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و170 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله وآور. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة الحرية2 الي جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1270 راكبا بموانيها .

