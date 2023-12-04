إنتر ميلان يعمق جراح نابولي بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

في مباراة مثيرة وقوية وقوية، حقق فريق إنتر ميلان فوزًا كبيرًا على ضيفه نابولي بنتيجة 3-0، مساء الأحد، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي.

سيطر إنتر ميلان على مجريات المباراة منذ البداية، وشكل تهديدًا دائمًا على مرمى نابولي. وجاء الهدف الأول عن طريق النجم التركي هاكان كالهانوغلو في الدقيقة 44، بعد تسديدة صاروخية لم يستطع الحارس ميريت التعامل معها.

وواصل إنتر ميلان ضغطه في الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق لاعب الوسط الإيطالي نيوكلو باريلا في الدقيقة 61، بعد هجمة مرتدة سريعة.

وفي الدقيقة 85، أضاف إنتر ميلان الهدف الثالث عن طريق الظهير الفرنسي ماركوس تورام، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بهذا الفوز، يواصل إنتر ميلان تألقه في الدوري الإيطالي، ويعزز صدارته في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن مطارده المباشر يوفنتوس و6 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثالث.

