بالأسماء.. قرار جمهوري بإعادة تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 538 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية برئاسة مجلس الوزراء حيث يعاد تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والوزير المعني بشئون المالية، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي فضلًا عن أعضاء من ذوي الخبرة لمدة 4 سنوات وهم:

الدكتور صادق يوسف مجدي مراد وهبة

الدكتور فاروق عبد الباقي العقدة

حسين حسن شكري

هشام أحمد محمود عكاشة

الدكتور زياد أحمد بهاء الدين

المهندس طارق قابيل محمد عبد العزيز

الدكتور خالد عبد العزيز محمد حجازي

يشار إلى أن صندوق مصر السيادي قد تأسس عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وتقوم الجمعية العمومية وفق القانون المنظم لعمل صندوق مصر السيادي بعدة مهام أساسية على رأسها متابعة أداء الصندوق وتقييمه ومدى تحقيقه لأغراضه ووضع إستراتيجية الصندوق، ورسم السياسات المستقبلية، وتطبيق قواعد وآليات الحوكمة، والنظر في التقرير السنوي المقدم من مجلس الإدارة، وخطة العمل للسنة المالية التالية، واعتماد القوائم المالية السنوية، وعدد آخر من المهام التي تضمن للصندوق أداء دوره، وتحقيق أهدافه وَفْق القانون المنظم لعمله.