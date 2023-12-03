حازم شبل ناعيًا أشرف عبدالغفور: كان فنانًا متميزًا وإنسانًا خلوقا

نعى مهندس الديكور والأكاديمي حازم شبل، الفنان أشرف عبدالغفور، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز 81 عاما، إثر حادث تصادم على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وقال شبل: كان أشرف عبدالغفور فناناً متميزاً وإنساناً خلوقاً، وكنت أحترمه وأقدره جداً

داعيا الله: أن يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

ولد الفنان أشرف عبدالغفور، في الثاني والعشرين من يونيو ١٩٤٢، بالمحلة الكبرى.

أشتهر عبدالغفور بأداء أدوار في المسلسلات التاريخية، فحصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل عام 1963، وتولى منصب نقيب الممثلين من عام 2012 إلى عام 2015.

وقد شهد المسرح أولى خطواته الفنية، وكانت البداية عام 1962 من خلال مسرحية "جلفدان هانم". وآخر أعماله المسرحية دور "جلوستر" في مسرحية "الملك لير" عام 2008، ومن بطولة يحيى الفخراني، وإخراج أحمد عبد الحليم، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى عن رواية الأديب العالمي شكسبير.

كما قدم العديد من الأعمال السينمائية التي حققت نجاحا كبيرا.

هذا بالإضافة إلى مشاركته في العديد من لجان التحكيم في المهرجانات المسرحية، ونال العديد من الجوائز والتكريمات.