سفير مصر لدى توجو: سعداء بالعرس الانتخابي.. والإقبال كبير على اللجان

قال أحمد عيد، سفير مصر لدى توجو، إنَّه بذل العديد من الجهود خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتيسير سير العملية الانتخابية لأبنائنا في الخارج، وتقديم الدعم الفني اللازم.

وأضاف «عيد»، في مداخلته بالمؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة عملية تصويت المصريين بالخارج في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، والذي نقلته قناة «إكسترا لايف»: «لدينا تجارب ناجحة وفقا لأحدث التطورات بالتنسيق بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، وبدأنا العملية الانتخابية الجمعة الماضي الذي شهد إقبالا كبيرا من الناخبين من الساعات الأولى».

وتابع سفير مصر لدى توجو: «التوافد للناخبين تزايد بصورة مكثفة للغاية منذ مساء أمس السبت، واليوم الأحد لا يزال الإقبال كبيرا للتصويت سواء من العاصمة أو حتى من خارجها».

واستطرد: «فرحين للغاية بهذه التجربة، ولم يتبق سوى ساعات قليلة قبل إغلاق صناديق الاقتراع، ولا توجد أية معوقات».