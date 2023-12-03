إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة بخارية بالفيوم

أصيب 3 أشخاص، في حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق المسله بإتجاه مستشفي الحميات، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الرئيسي لشارع المسله بإتجاه مستشفي الحميات، نتج عنه إصابة 3 شباب بإصابات متفرقة.

وجرى نقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وهم: عادل . ر (20 سنة) - طالب، يعاني من كسر في القدم اليسرى، و أحمد . خ (14 سنة) - طالب، يعاني من كسر في القدم اليسرى، ومحمد .ش (15 سنة) - طالب، يعاني من كسر في القدم اليسرى والذراع اليمنى، بالإضافة إلى جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم اجراء الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين، بقسم الطوارئ بمستشفى الفيوم الجامعي

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت الجهات المختصة التي تتول التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث