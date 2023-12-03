جامعة بنها تنظم قوافل طبية مجانية بقريتي ميت السباع وجزيرة بلي

نظمت جامعة بنها، قوافل طبية بقريتي ميت السباع وجزيرة بلي بمركز بنها، وذلك في إطار مبادرة دعم الأسرة المصرية والتي أطلقتها الجامعة لخدمة قرى محافظة القليوبية.

وجاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

وشارك في القوافل أطباء في تخصصات الباطنة، والأطفال، والرمد، والمخ والأعصاب، والعظام، والأنف والأذن، والمسالك، والجراحة العامة، والجلدية وجرى الكشف على عدد 66 حالة باطنة، 65 حالة أطفال، 36 حالة رمد، 16 حالة مخ وأعصاب، 41 حالة عظام، 29 حالة أنف والأذن، 20 مسالك، و6 جراحة عامة، و13 حالة جلدية، بإجمالي عدد حالات 292 حالة من أهالي القريتين وصرف العلاج مجانا، وتحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها حرص جامعة بنها على المضي قدما في المشاركة فى كافة المبادرات الإنسانية ورفع العبء عن كاهل المواطنين وذلك تفعيلا لدور الجامعة فى خدمة المجتمع المحلي، من خلال القوافل المتكاملة للقرى الأكثر احتياجا وصرف العلاج المجاني للمرضي، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى متابعة عمليات جراحية لمستشفيات الجامعة.

من جانبه قال الدكتور فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن استمرارية إطلاق الجامعة للقوافل الطبية، يأتي في إطار حرص الجامعة على مشاركتها في خدمة المجتمع المحلي، وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة في كافة التخصصات بواسطة خبراء وأساتذة متخصصين.