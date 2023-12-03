غدا.. مؤتمر جماهيري حاشد لحزب المؤتمر بالشرقية لدعم السيسي

يعقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ، ومؤسس مجلس القبائل العربية ، مؤتمرا حاشد لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي وذلك في تمام الساعه الخامسة مساء غدا الإثنين بمدينة القرين بمحافظة الشرقية تحت عنوان "في حب مصر" تحت رعاية النائب إبراهيم شحاته عضو مجلس الشيوخ وعضو اللجنة العامه لمجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر.

ويشارك في المؤتمر رؤساء الأحزاب السياسية ، والهيئة البرلمانية لنواب محافظة الشرقية ، وتنسيقية شباب الأحزاب ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة .

يأتي ذلك في إطار سلسلة المؤتمرات التى عقدها حزب المؤتمر لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي والتى بدأها بمؤمر جماهيري حاشد بمحافظة شمال سيناء .