ads
الأحد 03 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

طيران الاحتلال يشن غارة قرب مستشفى الإندونيسي شمال غزة

المستشفى الإندونيسي
المستشفى الإندونيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن طيران الاحتلال شن غارة قرب مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وقام طيران وزوارق وآليات قوات الاحتلال الإسرائيلية بقصف مكثف لشمال وجنوب قطاع غزة بعنف شديد.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع إصابات الفلسطينيين لـ40 ألف مصاب منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ومنذ انتهاء الهدنة تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف خان يونس جنوب القطاع بشكل عنيف، حيث استشهد وأصيب عشرات المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة العبادلة في بلدة القرارة شمال شرق المدينة، ومنزل عائلة الأسطل وسط المدينة، كما استشهد 3 أطفال وأصيب 12 آخرون في قصف استهدف منزلًا في المدينة.

طيران الاحتلال مستشفى الأندونيسي قطاع غزة شمال قطاع غزة خان يونس