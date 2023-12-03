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الأحد 03 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإخلاء خان يونس ويصفها بـ"منطقة قتال"

غزة
غزة
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أفادت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإخلاء خان يونس ويصفها بـ"منطقة قتال" وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطرق الرابطة بين شمال القطاع وجنوبه.

وقام طيران وزوارق وآليات قوات الاحتلال الإسرائيلية  بقصف مكثف لشمال وجنوب قطاع غزة بعنف شديد.

وفي وقت سابق من اليوم استشهد 7 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الأحد، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.  

وما زال الآلاف من المواطنين في عداد المفقودين، يرجّح أن يكون غالبيتهم قد استشهدوا تحت أنقاض منازلهم، ولم تستطع طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشالهم حتى اللحظة.

منطقة قتال قوات الاحتلال قطاع غزة مخيم البريج