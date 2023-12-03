افتتاح معرض فريد الأطرش وأسمهان.. أبرز فعاليات اليوم الرابع لمهرجان البحر الأحمر

يواصل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فعالياته لليوم الرابع على التوالي، حيث يشهد اليوم عرض عالمي أول لمجموعة من الأفلام على رأسها فيلم “إلى ابني” بطولة ظافر العابدين، يدور الفيلم حول رجل يقاسي مرارة فقد زوجته ويعود إلى المملكة مع ابنه بعد عيشه في لندن.

كما يعرض فيلم “كوبا 71” كعرض أول لِمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو فيلم وثائقي يدور حول المحاولة الأولى لِاستضافة كأس العالم للسيّدات، تحكيه سيرينا ويليامز (بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل).

وفي مسابقة البحر الأحمر يعرض فيلم "دلما" لِحميد السويدي، يدور حول امرأة تفتتح مقهى في جزيرة بالإمارات ممّا يثير الجدل.

يعرض فيلم "مندوب الليل" الذي طال انتظاره، للمخرج علي الكلثمي، في السعودية لأول مرة (بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل).

و فيلم "الشر لا وجود له"، وهو حكاية تتمحور حول التخييم وتغير المناخ والرأسمالية، من تأليف المخرج الياباني صاحب الرؤية الفريدة، ريوسكي هماغوشي.

كذلك يشهد المهرجان اليوم افتتاح معرض حيّ جميل فريد الأطرش وأسمهان: قصّة سيمفونيّة.

لا يقتصر التّأثير البارز للأخوين الأسطوريّين، أسمهان وفريد الأطرش، على الموسيقى فحسب، بل يتعدّى ذلك إلى مجال السّينما أيضًا، ويشهد هذا المعرض على تأثيرهما الخالد عبر الأجيال في ذاكرة الوطن العربي الكبير.

كما يسرّ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عرض فيلم "انتصار الشباب" والذي ساهمت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي بترميمه بأحدث التقنيات.