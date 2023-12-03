اليوم.. 4 مواجهات نارية في الدوريات الأوروبية

يشهد اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023، إقامة 4 مواجهات نارية في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، أبرزها مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد في قمة الدوري الإسباني.

وتستعرض «البوابة نيوز» في السطور التالية، أبرز هذه المواجهات النارية في الملاعب المختلفة ومواعيدها.

السيتي يبحث عن العودة للانتصارات أمام توتنهام

وتبدأ المواجهات النارية في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، حينما يستضيف فريق مانشستر سيتي، نظيره توتنهام على ملعبه الاتحاد، في مباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في صدام ناري بين الفيلسوف بيب جوارديولا، والمدرب المتألق حديثًا مع السبيرز، الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، الذي جعل الأخير فريقًا عنيدًا هذا الموسم ودخل في المنافسة على اللقب مبكرًا.

مانشستر سيتي وتوتنهام

ويبحث السيتي في هذه المباراة عن طريق العودة إلى الانتصارات، بعدما غابت عنه منذ جولتين في البريميرليج، بالتعادل مع تشيلسي (4-4) وبهدف لمثله أمام ليفربول، ما جعل كتيبة المدرب الإسباني تفقد الصدارة لصالح أرسنال.

متصدر الدوري الألماني يخشى مفاجآت بوروسيا دورتموند

وفي التوقيت ذاته، هناك موقعة نارية بين باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني، وبوروسيا دورتموند، على ملعب الأول باي أرينا ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من البوندسليجا.

باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند

ويخشى ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو، مفاجآت دورتموند المنتشي بالتأهل الأوروبي، بعدما خطف الأخير بطاقة التأهل الأولى لدور الـ16 من مجموعة الموت بدوري أبطال أوروبا، وذلك من أنياب باريس سان جيرمان وميلان ونيوكاسل، وذلك بالرغم أن باير ليفركوزن يقدم موسمًا استثنائيًا تحت قيادة ألونسو.

نابولي يحلم بإسقاط المتصدر إنتر ميلان

ويحلم فريق نابولي بقيادة مدربه الجديد والتر ماتزاري، في إسقاط متصدر الدوري الإيطالي إنتر ميلان، حينما يستضيف فريق الجنوب على ملعبه دييجو أرماندو مارادونا، في مباراة تنطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من الكالتشيو.

نابولي وإنتر ميلان

ويدخل نابولي، اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد عودة مهاجمه الأساسي، النيجيري فيكتور أوسيمين بعد تعافيه من الإصابة، كما يطمئن مدرب النيراتزوري سيموني إنزاجي لعودة أكثر من لاعب من الإصابة، لتزداد صعوبة وقوة المباراة بين المتصدر ورابع الترتيب.

تشافي يأمل في كسب ثقة جماهير برشلونة بتخطي أتلتيكو مدريد

وفي آخر مواجهات اليوم النارية، يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره برشلونة بملعب مونتجويك الأوليمبي، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، في قمة الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

برشلونة وأتلتيكو مدريد

ويأمل تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبلوجرانا، في كسب ثقة جماهير النادي، بالفوز على الأتلتي في مواجهة قوية واختبار صعب للغاية بالنسبة له، وذلك بعد تذبذب نتائج الفريق الكتالوني مؤخرًا، بالرغم من التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، كما يتساوى الفريقان في عدد النقاط برصيد 31 نقطة في المركزين الثالث والرابع، ولكن يأتي الفريق المدريدي ثالثًا بفارق الأهداف، وهذا ما يصعب المباراة على تشافي ورجاله، في ظل تألق أنطوان جريزمان وألفارو موراتا ثنائي هجوم أتلتيكو مدريد.