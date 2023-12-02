إسبانيا: 8 ملايين مقعد طيران للرحلات السياحية في ديسمبر

كشفت أحدث التقارير الصادرة عن مكتب السياحة الإسباني، Turespaña، أن إجمالي مقاعد الطيران المخطط لها للرحلات الدولية إلى إسبانيا في ديسمبر الجاري “موسم الكريسماس” ارتفع إلى 8.1 مليون مقعد، مما يمثل زيادة بنسبة 14.2 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، عندما تم بيع 7.1 مليون مقعد.

وفي بيان للمكتب اليوم، أظهرت البيانات أن بولندا قدمت أداءً متميزًا في ديسمبر الجاري مع زيادة مذهلة في عدد المقاعد بنسبة 90.7% عما كانت عليه في ديسمبر 2022، وتليها جمهورية التشيك بزيادة قدرها 46.2 %، وفي الوقت نفسه، تظهر الولايات المتحدة نموًا إجماليًا بنسبة 27.2 % في عدد المقاعد على أساس سنوي، أما بالنسبة للنمسا، فتشهد نموًا كبيرًا على أساس سنوي بنسبة 26.4 % في المقاعد على الرحلات المقررة في ديسمبر الجاري.

ومن المتوقع أن تكون حركة السياحة في شهر ديسمبر الجاري ممتازة، وتختتم الربع الأخير من العام بأرقام جيدة ومؤثرة في القطاع، وذلك عقب تراجع التدفقات السياحية، العام الماضي والذي سيختفي أثره تماما في عام 2024، بحسب مكتب السياحة الإسباني.

ويكشف توزيع المقاعد على الرحلات المجدولة حسب الدولة أن المملكة المتحدة تحتل الصدارة، بنسبة 19.3 % من إجمالي المقاعد المحجوزة لهذا الشهر، وتليها مباشرة ألمانيا بنسبة 12.6 % من المقاعد المخصصة، ثم إيطاليا التي حصلت على المركز الثالث بنسبة 9.7 %.

وأشارت البيانات السابقة لـ Turespaña أيضًا إلى زيادة ملحوظة بنسبة 9.8 % على أساس سنوي في عدد مقاعد الطيران المتاحة في أكتوبر 2023، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، الذي سجل إجمالي 9.6 مليون مقعد.

وكشف المصدر نفسه عن تباين كبير قدره 393.552 مقعدًا إضافيًا مقارنة بشهر أكتوبر 2019، عندما تم حجز إجمالي 10.1 مليون مقعد، فيما تسلط أرقام المكتب الإضافية الضوء على الأداء القوي للبرتغال، حيث حققت معدل نمو ملحوظا على أساس سنوي بلغ 21.2 %، وبالمثل، شهدت المكسيك معدل نمو ملحوظا بلغ 20.5 % مقارنة بالعام السابق.

علاوة على ذلك، تجاوز إجمالي المقاعد المقررة من قبل شركات الطيران للرحلات إلى إسبانيا بين يونيو وأغسطس 2023، 32.4 مليون مقعد، مما يمثل انتعاشًا بنسبة 94 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وفي هذا الصدد، أعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة رييس ماروتو عن تفاؤله، مبينا أنه بعد عيد الفصح الاستثنائي، فإن أرقام موسم الصيف واعدة وتقترب من مستويات ما قبل الوباء.