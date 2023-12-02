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السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يهنئ كيشو لفوزه بذهبية بطولة السويد للمصارعة

وزير الرياضة مع كيشو
وزير الرياضة مع كيشو
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حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على تهنئة المصارع الأوليمبي محمد ابراهيم كيشو، وذلك بعد فوزه بالميدالية الذهبية لبطولة السويد الدولية للمصارعة بعد اكتساح بطل كرواتيا 8-0.
وأشاد الوزير بحرص اللاعبين على التمثيل المشرف لمصر فى جميع المنافسات والفوز بها، مبينًا أن الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضيية يتابعون عن كثب استعداد لاعبي مصر لمختلف البطولات الدولية المقبلة والتشجيع على الفوز بألقابها فى ضوء النجاحات والانجازات التى يسطرونها فى سجل الرياضة المصرية.

ونجح محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخبنا الوطني  للمصارعة في تحقيق الميدالية الذهبية لبطولة كأس هاباراندا للمصارعة الرومانية التي أقيمت في السويد اليوم السبت، وذلك في وزن تحت 67 كجم  بعد انتصاره في المباراة النهائية على بطل كرواتيا بنتيجة 8/0.

وزير الرياضة كيشو بطولة السويد الدولية للمصارعة الميدالية الذهبية