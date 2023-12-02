أستاذ قانون دولي: "الوطنية للانتخابات" نجحت في تسهيل إجراءات تصويت المصريين بالخارج

قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدولي، إن الانتخابات الرئاسية تعد أقوى الاستحقاقات الدستورية، وإجرءها يعد نجاحاً للدولة المصرية بكل مؤسساتها، والهيئة الوطنية للانتخابات نجحت حتى هذه اللحظة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والهجرة لتسهيل المصريين بالخارج كل ما يتعلق بهذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وأضاف "المغازي" خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المصريين بالخارج يحق لهم التصويت بجواز السفر أو ببطاقة الرقم القومي سواء كانت صالحة أو منتهية الصلاحية، تسهيلا للمصريين في الخارج.

وأوضح أن انتخابات الخارج تجري في 137 سفارة وقنصلية في أكثر من 121 دولة على الصعيد العالمي، وهذا يعد نجاحاً للتطبيق العملي لمواد الدستور على الأرض، بأن المصري سواء في الداخل أو الخارج يحق له الانتخاب وأن يمارس حقه الدستوري ومن ثم نجحت الدولة المصرية بكل مؤسساتها بأن تعطي للمواطن المصري هذا الحق الدستوري كما نص عليه الدستور والقوانين المختلفة.

وأكد أن المشهد الانتخابي تصدرته المرأة المصرية، وعلى الرغم من أن بعض دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا تحصل على إجازة يومي السبت والأحد إلا أن هناك ناخبين أدلوا بأصواتهم منذ يوم الجمعة.