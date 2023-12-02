شباب المصريين بالخارج: الإقبال على انتخابات الرئاسة فاق التوقعات

قال اتحاد شباب المصريين بالخارج ، برئاسة الدكتور محمود حسين، إن اقبال أبناء الجالية المصرية بالسعودية على التصويت في الانتخابات الرئاسية فاق التوقعات؛ حيث شهدت مقار اللجان حشود كبيرة وغير مسبوقة.

وأكد أمجد المنياوي، منسق عام اتحاد شباب المصريين بالسعودية أن غرفة عمليات الاتحاد رصدت حالة من الإقبال الكبير خلال أول وثاني يوم الانتخابات، في مختلف مقرات اللجان الانتخابية بالسعودية موجها الشكر للسفارة والقنصلية العامة بالرياض لما بذلوه من جهد داخل المقر

للتيسير على المصريين بإدلاء أصواتهم.

وأوضح أن المصريين حول العالم رسموا صورة مبهرة فى حب الوطن خاصة بمقر السفارة المصرية بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية مؤكدا أن المصريين بالخارج هم جزء من صناعة القرار بمصر وهم الشغل الشاغل لاتحاد شباب المصريين بالخارج.

وأشار إلى أن انتخابات الرئاسة هي الاستحقاق الدستوري الأهم التي ينص عليها الدستور المصري لذا وجب علينا جميعا الحرص على المشاركة بالانتخابات الرئاسية بمرحلتها الحالية بالخارج والممتدة للتاسعة مساء الغد وبمرحلتها المقبلة بداخل مصر فى ايام الاقتراع المقررة الاسبوع المقبل .

واختتم تصريحاته بتوجيه الشكر للملكة العربية السعودية علي الفوز بتنظيم اكسبو ٢٠٣٠,وكذلك علي اهتمامهم الكبير بالجالية المصرية .