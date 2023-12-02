دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يخسر من نواذيبو الموريتاني بهدف

تلقى فريق بيراميدز أول هزيمة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بهدف من مضيفه نواذيبو الموريتاني في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد شيخا بيديا بالعاصمة الموريتانية ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

فاجأ الفريق الموريتاني نظيره بيراميدز بهدف مبكر في الدقيقة 4 من بداية اللقاء سجله اللاعب سيدي بونا عمار.

وشهد اللقاء حالات تحكيمية مثيرة للجدل من الحكم الاثيوبي باملاك تيسيما الذي تغاضى عن ضربة جزاء للفريق السماوي، في الوقت الذي أكدت الاعادة التليفزيوينة أن هدف فريق نوذايبو من تسلل واضح.

بهذه النتيجة اشتعل الصراع في المجموعة الأولى حيث اصبح رصيد كل فريق في المجموعة 3 نقاط.

وأعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز التشكيل الذي يخوض به مواجهة نواذيبو الموريتاني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

جاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - كريم حافظ - مهند لاشين - رمضان صبحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - محمود مرعي - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - مصطفى فتحي - دودو الجباس.