الجريمة والعقاب.. السجن المشدد ينتظر 3 أشخاص سرقوا عامل دليفري بالإكراه

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة، استمرار حبس ٣ أشخاص متهمين باستدراج عامل دليفري وسرقته بالإكراه في منطقة كرداسة، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

من ناحيته، قال المستشار القانوني، "ابانوب عطا"، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى وخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبئا، كما نصت المادة 315 من قانون العقوبات.



وأوضح "عطا"، أنه يعاقب بذات العقوبة إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه، بالإضافة إلى أنه إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا، وكان ذلك بطريق الإكراه، أو مجرد التهديد باستعمال السلاح، مضيفًا أن عقوبة السرقة بالإكراه تتراوح بين السجن المشدد 7 سنوات وحتى 15 سنة.