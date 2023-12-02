هواوي: تخريج دفعة جديدة من برنامج "بذور من أجل المستقبل

أعلنت شركة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن نجاحها في تخريج دفعة جديدة من الطلاب ضمن برنامجها الابتكاري المتميز "بذور من أجل المستقبل". يقدم البرنامج للشباب الفرصة للتدريب في مجالات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وشبكات الجيل الخامس 5G.

يمثل هذا العام التاسع على التوالي، الذي تحتفل فيه هواوي بخريجي برنامجها الرائد "بذور من أجل المستقبل"، والذي تم إطلاقه في مصر في عام 2015 بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال مشاركة مجموعة من الطلاب المتميزين في مبادرة بناة مصر الرقمية (DEBI)، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC) التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إلى جانب 42 طالب، بينهم 19 فتاة، من الطلاب المتميزين في كليات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأكبر 20 جامعة مصرية، ممن شاركوا في مسابقة هواوي العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "ICT Competition 2022-2023".

قال مابن، الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية والاتصال الاستراتيجي بشركة هواوي، إن برنامج "بذور من أجل المستقبل" كان له تأثيره إيجابي في مصر، بفضل نجاح الشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. حيث تعكس هذه المبادرة التزام هواوي بتمكين المواهب الشابة في مجال التكنولوجيا لتعزيز صدارة مصر في هذا المجال.



أشادت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، بتطور مبادرة "بناة مصر الرقمية" خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث شارك 29 طالبًا في مبادرة هواوي العالمية هذا العام، مؤكدة إجمالي مشاركة 85 طالبًا وطالبة من بناة مصر الرقمية خلال هذه الفترة.

وأضافت بركة أن مبادرة بناة مصر الرقمية، التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبل ثلاث سنوات، تستهدف الخريجين المتميزين من الجامعات المصرية، معبرة عن امتنانها لفرصة مشاركة الشباب في هذه المبادرة الرائعة.

وفي نفس السياق، أشادت بركة بالجهود التي بذلتها شركة هواوي في بناء المهارات الرقمية في مصر، مؤكدة على أهمية تعزيز التعاون بين الشركات العالمية والشباب المصري لتحقيق رؤية مصر الرقمية وتحفيز الشباب لتحقيق نجاحات مهنية بارزة.

من جهته، أكد المهندس حازم نبيل، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، عن سعادته بالمشاركة في حفل "بذور من أجل المستقبل". وأكد دور الهيئة في دعم المبادرات التكنولوجية وتمكين الشباب المصري من التكنولوجيات الناشئة، مُشيراً إلى الشراكة الفعّالة مع الشركات المحلية والعالمية، بما في ذلك هواوي، في تقديم تدريبات تنمية المهارات وتأهيل الشباب للمشاركة الفعّالة في سوق العمل.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحدث يعزز مكانة مصر كمركز مهم لتطوير المواهب والكفاءات في مجال التكنولوجيا، مما يسهم في بناء جيل قوي ومؤهل لقيادة مستقبل الابتكار والتقنية.