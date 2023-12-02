إي فاينانس وIBM يوقعان اتفاقية لتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية في مصر

وقَّعت إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية اتفاق تعاون مع شركة IBM مصر. جاء توقيع هذا البروتوكول بحضور آنا بولا آسيس، رئيس ومدير عام شركة IBM في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والسيد سعد توما، مدير عام شركة IBM بالشرق الأوسط وأفريقيا.

تهدف هذه الشراكة إلى دراسة وإنشاء منصة مصرفية رقمية متكاملة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي. ستوفر المنصة أنظمة وخدمات رقمية للبنوك والمؤسسات المالية بهدف تعزيز إدارة الأعمال وتوسيع قاعدة العملاء وتحسين تجربة المستخدم، مع التركيز على خفض تكاليف التشغيل والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة وتقليل التأثير البيئي. وفقًا للاتفاقية، ستقدم IBM تكنولوجيا متقدمة وتستخدم قدرات منصة IBM Watsonx للبيانات والذكاء الاصطناعي. ستشمل الخدمات أيضًا الاستشارات لتصميم وتطوير الأنظمة والخدمات المختلفة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية ونظام الأمان السيبراني.

وأعرب إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس، عن تطلعه لتحقيق التكنولوجيا الرقمية للبنوك في مصر، مشيرًا إلى أهمية تعاونهم مع IBM لاستخدام خبراتها العالمية والحلول المتقدمة.

وأشارت مروة عباس، مدير عام شركة IBM مصر، إلى أن هذا التعاون يسهم في تحسين خدمات البنوك الرقمية في مصر، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق توازن بيئي.

يُذكر أن إي فاينانس وIBM قد تعاونتا في العام الماضي على توسيع خدمات السحابة المقدمة من إي فاينانس باستخدام تكنولوجيا السحابة الهجينة من IBM، وحققت إي فاينانس نجاحًا في تقديم خدمات IBM Power Servers في مصر باستخدام نظم الحوسبة السحابية الخاصة بالشركة.