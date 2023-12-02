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السبت 02 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مستقبل وطن المنيا يقيم كرنفالًا فرعونيًا للجالية المصرية بفرنسا

الانتخابات الرئاسية..
الانتخابات الرئاسية.. مستقبل وطن المنيا كرنفال فرعوني
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واصل حزب مستقبل وطن المنيا، اليوم السبت حشد عدد كبير من الجالية المصرية في فرنسا للخروج  للتصويت للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي  في  الانتخابات الرئاسية التي بدأت أمس  الجمعة. 

وشهد اليوم الثاني من الانتخابات احتفال المصريين بالخارج بالزي الفرعوني والهتاف للرئيس. 

كان “الخبير السياحي جابر جرجس آمين مساعد حزب مستقبل وطن” قد توجه إلى فرنسا لحشد الناخبين للانتخابات الرئاسية التي تجري أيام ١؛٢؛٣ ديسمبر الجاري، حيث تم عقد لقاءات مع الجاليات المصرية في مدن باريس وليون وستراسبور ومارسيليا.

 يمتلك  أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالمنيا شبكة علاقات قوية بالجالية المصرية في فرنسا، حيث يحمل الجنسية الفرنسية ولديه أعمال استثمارية هناك منذ ما يقرب من ٣٥ عامًا. 

جاء ذلك في إطار خطة حزب مستقبل وطن لدعم السيسي، وحشد أكبر عدد من الناخبين بالخارج. 

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الانتخابات الرئاسية الجالية المصرية في فرنسا الخبير السياحي جابر جرجس المنيا المصريين بالخارج