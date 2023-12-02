"CredibleX" تحصل على ترخيص للعمل في سوق أبوظبي العالمي

أعلنت «CredibleX» المنصة الرائدة في التمويل المُدمج في الشرق الأوسط، عن حصولها على ترخيص تنظيمي رسمي من سُلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمية (ADGM). يتيح هذا الترخيص ممارسة أنشطتها ضمن إطار تنظيمي قوي

علاوةً على ذلك، أكدت المنصة مكانتها كشريك تكنولوجي حصري لمنصة التمويل الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة "Numou" داخل سوق أبوظبي العالمي.

كما أبرمت CredibleX شراكات استراتيجية في قطاعات الخدمات المالية والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة .

ستلعب CredibleX دورًا محوريًا في قيادة نقلة نوعية في المنطقة، داعمةً الشركات في توفير حلاً فوريًا وموثوقًا لتمويل عملائها على نطاق واسع. تهدف المنصة، من خلال نموذج أعمالها الإقليمي، إلى الوصول إلى 20,000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم بحلول عام 2024.

قال أحمد مالك، مؤسس CredibleX: "وفقًا للأرقام الرسمية التي اعتمدتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، يأتي أكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من اقتصاد الشركات الصغيرة والمتوسطة، وغالبًا ما تواجه هذه الشركات تحديات في الحصول على الائتمان لتعزيز نمو أعمالها أو تسهيل التدفقات النقدية".

وأضاف: "نحن على يقين بوجود فرص مثالية لتحسين الخيارات لخدمة هذه الشرائح وضمان سهولة الوصول إلى التمويل اللازم لتحقيق إمكانياتها. ومن خلال حلول التمويل المُدمج، أصبح بإمكاننا الآن دعمهم بشكل سريع وسهل للوصول إلى الائتمان من خلال المنصات التي يستخدمونها بشكل يومي".

تتميزتقنية CredibleX بخصائص تجعلها قادرة على تقييم مخاطر الائتمان بشكل فوري وتوفير موافقة مسبقة لمجموعة من خيارات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة. في حين كانت هذه الشركات في الماضي تنتظر أسابيع أو أشهر للحصول على المستوى المناسب من التحديثات والشفافية لطلب الائتمان أو التمويل الخاص بشركتهم، يمكن لأصحاب الأعمال الآن، من خلال التكنولوجيا المدمجة والآمنة، الحصول على نتائج الموافقة في دقائق معدودة واستلام التمويل في حساباتهم في غضون 24 ساعة.