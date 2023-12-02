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السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة خطة توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
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عقد اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعا طارئا، لمناقشة خطة توفير السلع الغذائية الأساسية وعلي راسها السكر للبيع بسعر 27 جنيهًا للكيلو؛ وذلك في إطار تنفيذ " مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظ، وجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري العموم بالمديريات و القطاعات الخدمية بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أنه تم توزيع 1397 طنا من السكر بسعر 27 جنيها للكيلو بمنافذ الوحدات المحلية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومحلات البقالة ومنافذ مشروعات الامن الغذائي، والمنافذ التابعة للقوات المسلحة ومنافذ وزارة الداخلية والشوادر والمعارض التابعة للمحافظة بجميع مراكز المدن التسعة، بشكل يومي.
وأضاف الداودي، أنه خلال شهر يناير القادم سيتم بدء موسم عصير القصب بمصانع السكر التابعة للمحافظة والتى ستساعد فى القضاء نهائيا على الأزمة و توفير كميات كبيرة من السكر للمواطنين بأسعار مخفضة، مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثيف حملات المرور على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة للتأكد من الالتزام بالأسعار، وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بشأن توفير السلع الأساسية للمواطنين، وزيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية التى تساهم في توفير السلع الغذائية للمواطنين باسعار مخفضة.

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