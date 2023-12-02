إدانات فلسطينية بسبب استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية.. وتقرير أمريكي: تل أبيب تجاهلت تحذيرات واشنطن

وجهت وزارة الخارجية الفلسطينية، إدانات شديدة للعالم، بسبب استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشددت الوزارة في بيان لها، أمس السبت، على رفضها الكامل للانتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

كما حصل مؤخرًا في منطقة جنوب نابلس، حيث أحراق المستوطنون عددا من مركبات المواطنين واعتدوا على منازلهم في قرية جالود، وقطعوا 50 شجرة زيتون في قصرة، وهاجموا محلا تجاريا وحطموا وسرقوا محتوياته في بلدة الساوية، كما سرقوا ثمار الزيتون من أراضي المواطنين في خربة يانون.

وهاجم المستوطنون منطقة الرأس في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، واعتدوا على الممتلكات وسرقوا مبلغا ماليا، هذا بالإضافة إلى اعتداءاتهم المستمرة بحماية جيش الاحتلال على التجمعات البدوية في مسافر يطا وغرب أريحا وتهديد المواطنين لإجبارهم على ترك منازلهم تحت تهديد السلاح.

وأكدت الوزارة، أن فشل الحلول العسكرية والأمنية يتطلب جرأة دولية لفتح مسار سياسي تفاوضي لحل القضية الفلسطينية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل العاجل للوقف الفوري لإطلاق النار، وانهاء الحرب الانتقامية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، كما تطالب بفرض عقوبات دولية على عناصر المستوطنين الإرهابية التي ترتكب الاعتداءات على المواطنين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم ومن يقف خلفها ويمولها ويدعمها لتصعيد وتفجير الأوضاع بالضفة الغربية المحتلة وإغراقها في دوامة من العنف لتمرير مشاريع استعمارية في مقدمتها استكمال عمليات ضم الضفة بما فيها القدس وتهجير مواطنيها.

وفي سياق متصل، ذكرت تقارير أمريكية أنه لا توجد مؤشرات على أن إسرائيل شاركت خطط حرب سرية لحماس تضع مخططًا تفصيليًا لهجمات 7 أكتوبر مع مجتمع المخابرات الأمريكية، وفقًا لثلاثة مسؤولين أمريكيين.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولين إسرائيليين حصلوا على خطة معركة حماس لهجمات 7 أكتوبر، والتي أطلق عليها اسم “جدار أريحا”، قبل أكثر من عام من وقوعها، لكنهم رفضوها باعتبارها تتجاوز قدرات حماس.

وقال مسؤولون لصحيفة التايمز، إنه لو كان الجيش الإسرائيلي قد أخذ الوثيقة المؤلفة من 40 صفحة على محمل الجد، لكان بإمكانه منع الهجمات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي ودفعت إسرائيل إلى شن غزو مدمر لغزة، لكن إسرائيل تجاهلت الإشارات التحذيرية التي ظهرت في شهر يوليو الماضي، بما في ذلك تدريبات حماس التي استمرت طوال اليوم والتي عكست خطة الحرب، وفقًا للتقرير.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما علاقة استخباراتية وثيقة، لا يبدو أن إسرائيل شاركت خطط المعركة السرية مع مسؤولي المخابرات الأمريكية، وفقًا للمسؤولين الحاليين والسابقين، الذين مُنحوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة موضوع حساس.