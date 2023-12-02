ads
السبت 02 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مستشار الجالية المصرية بالسعودية: اليوم الأول للاستحقاق الرئاسي عرس انتخابي

المستشار القانوني
المستشار القانوني للجالية المصرية في السعودي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال نشأت عبدالعليم، المستشار القانوني للجالية المصرية في السعودية، إن اليوم الأول في الانتخابات الرئاسية كان عرسًا انتخابيًا، موجهًا الشكر للسفارة المصرية في الرياض على روعة التنظيم وقمة الإبداع والتيسرات للناخبين.

وأضاف عبدالعليم، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن كثافة المشاركة تدل على وعي المواطنين المصريين، مؤكدًا أن هناك تكاتف بين المصريين في الداخل والخارج.وأشار المستشار القانوني للجالية المصرية في السعودية، إلى أن الشباب من 25 إلى 35 حرصوا على المشاركة في الانتخابات، كما حرصت الأسر على المشاركة، قائلًا: "الأطفال قالوا إحنا جايين عشان مصر بلدنا، وعايزين بلدنا تكون أحسن، وهذا هو الطفل المصري".

ووجه رسالة للمصريين بالخارج: "ده حقك الانتخابي، لا تتنازل عنه، وضع نصب أعينك إن ده مستقبل مصر، وصوتك أمانة، انزل شارك لاختيار مستقبلك ومستقبل أولادك".

المستشار القانوني للجالية المصرية في السعودية الانتخابات الرئاسية 2014 رسالة للمصريين بالخارج