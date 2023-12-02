مستشار الجالية المصرية بالسعودية: اليوم الأول للاستحقاق الرئاسي عرس انتخابي

قال نشأت عبدالعليم، المستشار القانوني للجالية المصرية في السعودية، إن اليوم الأول في الانتخابات الرئاسية كان عرسًا انتخابيًا، موجهًا الشكر للسفارة المصرية في الرياض على روعة التنظيم وقمة الإبداع والتيسرات للناخبين.

وأضاف عبدالعليم، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن كثافة المشاركة تدل على وعي المواطنين المصريين، مؤكدًا أن هناك تكاتف بين المصريين في الداخل والخارج.وأشار المستشار القانوني للجالية المصرية في السعودية، إلى أن الشباب من 25 إلى 35 حرصوا على المشاركة في الانتخابات، كما حرصت الأسر على المشاركة، قائلًا: "الأطفال قالوا إحنا جايين عشان مصر بلدنا، وعايزين بلدنا تكون أحسن، وهذا هو الطفل المصري".

ووجه رسالة للمصريين بالخارج: "ده حقك الانتخابي، لا تتنازل عنه، وضع نصب أعينك إن ده مستقبل مصر، وصوتك أمانة، انزل شارك لاختيار مستقبلك ومستقبل أولادك".