مناظرة النيابة في مقتل عامل علي يد نجار بالسلام

كشفت مناظرة نيابة السلام في العثور على جثة عامل لقي مصرعه طعنًا على يد نجار خلال مشاجرة دارت بينهما، أن الجثة لعامل في العقد الثالث من عمره وتوفي نتيجة طعنه نافذة في جسده من سلاح أبيض مطواه تسببت في توقف عضلة القلب، ونزيف دموي حاد تسبب في الوفاة .

وتلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات بإستقباله (عامل ، مقيم بدائرة القسم) توفى أثناء إسعافه مُتأثراً بإصابته إدعاء مشاجرة بمنطقة سكنه.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(نجار ، مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات سابقة بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة"

والقت قوات الأمن القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.