اليوم.. مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نيوكاسل لرد الاعتبار

يواجه فريق مانشستر يونايتد، اليوم السبت، نظيره نيوكاسل يونايتد في مواجهة ثأرية، حينما تجمعهما مباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل مانشستر يونايتد، اليوم السبت، ضيفًا ثقيلًا على نيوكاسل بملعب سانت جيمس بارك، حيث يدير اللقاء تحكيميًا روبرت جونز.

وتحمل هذه المباراة شعار رد الاعتبار بالنسبة إلى مان يونايتد، بعد الهزيمة من الماكبايس بثلاثية نظيفة على ملعب أولد ترافورد، التي أدت إلى خروج الشياطين الحمر من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

ويعاني اليونايتد في الفترة الحالية من الغيابات بسبب الإصابات، حيث يفتقد لخدمات كل من، كارلوس كاسيميرو وليساندرو مارتينيز، وكريستيان إريكسن، بجانب ماسون ماونت وجوني إيفانز.

وتعود كتيبة المدرب الهولندي إريك تين هاج إلى منافسات البريميرليج، بعد تعادل مخيب لآمال جماهير النادي أمام جالطا سراي التركي بنتيجة 3-3، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ما يصعب موقف الفريق في الاستمرار بالبطولة، حيث أصبح على وشك توديع كأس ذات الأذنين، وبالتالي يصبح تين هاج في مأزق كبير ومهدد بالإقالة في أقرب وقت ممكن.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل، اليوم السبت الموافق 2 ديسمبر 2023، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1، ويعلق على اللقاء، المعلق التونسي عصام الشوالي.

ترتيب مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل في المرتبة السابعة وفي رصيده 23 نقطة.