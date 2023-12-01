«حياة كريمة».. قبلة الحياة للريف المصرى.. التكليف الرئاسي استهدف تنفيذ مشروع تطوير 1500 قرية بتوابعها.. الانتهاء من إنشاء محطة رفع مياه برج العرب.. وتجهيز 4 مجمعات خدمية

تعد مبادرة حياة كريمة أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي ساهمت في تغيير حياة الملايين من سكان القرى الأكثر احتياجا في مصر، من خلال المشروعات التي تقدمها المبادرة في شتى المجالات سواء الصحة أو التعليم أو مشروعات البنية التحتية، تحت ستار حياة كريمة المعروف بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير عام 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية.

وشهدت المدن وقرى ونجوع الريف المصري والتابعة لمبادرة حياة كريمة تغييرًا جذريًا نتيجة اهتمام القيادة السياسية بمشروع تطوير قرى مصر، والذي يهدف إلى تحسين الحياة المعيشية للمواطنين ورفع كفاءة جميع النواحي المعيشية والاجتماعية والصحية ويخدم عمليات التعليم والمرافق من غاز ومياه شرب ومشروعات الصرف الصحي بالإضافة إلى بناء المدارس.

وينتظر الملايين من المواطنين مبادرة حياة كريمة وتنفيذ مشروعات البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى بعد وضع برنامج قومي يهدف إلى وتطوير وتنمية 1400 قرية بتكلفة 150 مليار جنيه، وسط سباق مع الزمن للقائمين على المبادرة في الوزارات والجهات المعنية التي تعمل على مدار 24 ساعة لسرعة عمارة القرى وتحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة وتلبية احتياجات كل المصريين، وفى مقدمتهم المواطن المصرى البسيط الذى يعتمد بشكل كبير على دعم وخدمات مؤسسات الدولة.

تطوير كبير وتغيير جذري يشهده الريف المصري في إطار شامل ومتكامل وبالتناغم بين كافة الأجهزة المعنية، بهدف التغيير الجذري لحال وواقع قرى الريف وما يتبعها من عزب وكفور ونجوع من كل الجوانب والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية.

الإسكندرية برج العرب تتجمل بحياة كريمة..

المحافظ: تجهيز 3 وحدات تضامن اجتماعي.. والانتهاء من إنشاء 4 وحدات صحية بنسبة 95%.. و ٢٢ مشروع تطوير داخل ١٦ مدرسة

تجهيز 4 مجمعات خدمية.. وإنشاء وتطوير 6 من مراكز الشباب

الانتهاء من إنشاء محطة رفع مياه برج العرب القديم

المبادرة الرئاسية أحدثت طفرة خدمية هائلة.. وحولت القرى إلى مراكز خدمية

يعتبر مشروع حياة كريمة من أهم وأبرز المشاريع التي يلمسها المواطن البسيط والتي تستطيع تغيير حياتهم بشكل جذري، وتأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالمواطنين فى المراكز والقرى والنجوع والمناطق النائية وتوفير حياة كريمة لهم.

ينفذ مشروع حياة كريمة في محافظة الإسكندرية وتحديدًا في قرى برج العرب غرب المحافظة، حيث إن المشروع أعطى (قبلة الحياة) لجميع قرى برج العرب، بسبب العمل على بناء بنية تحتية مميزات لأهالي المنطقة.

ومن جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية؛ إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أحدثت طفرة خدمية هائلة حولت القرى إلى مراكز خدمية، وحققت معيشة آدمية لائقة لأهالي القرى الأشد احتياجا في الإسكندرية، فرسمت البسمة على وجوه الأهالي بعد أن غابت عنهم لسنوات طوال.

وأكد الشريف؛ أن تلك المبادرة الوطنية التي أطلقتها الدولة تهدفُ إلى تحسين الظروف المعيشية لأهالي تلك القرى وتوفير حياة كريمة لهم حيث تشمل جوانبَ مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية وتعليمية، لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً.

محطة رفع مياه برج العرب

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ الانتهاء من إنشاء رافع لمياه الشرب بالكيلو 38.5 على مساحة 1180م2 لخدمة أهالى قرية أبوصير، وكذا الانتهاء بنسبة 85% من إنشاء محطة رفع مياه برج العرب القديم.

وأكد المحافظ؛ أنه تم الانتهاء من تجهيز 3 وحدات تضامن اجتماعي (ببرج العرب القديم، وقرية بهيج، وقرية أبو صير) بنسبة 98% ، ويشتمل مبنى وحدة التضامن على (منطقة ألعاب خارجية، و3 فصول حضانة، و3 مكاتب تأهيل، وورشة تأهيل حرفي ومهني، ووحدة تدخل مبكر لذوي الهمم، وغرفة مشورة اقتصادية، ووحدة اجتماعية).

وأشار الشريف؛ إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مجمع زراعي بيطري بقرية بهيج (الميثاق)، نظراً لحاجة الأهالى لوجود عيادة بيطرية تخدمهم، وتسهم بشكل ملحوظ في خدمة أكبر عدد من مربي الماشية وتقديم الخدمات البيطرية لهم مما يعمل علي تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وحدات صحية

وأكد محافظ الإسكندرية؛ أنه تم الانتهاء بنسبة 95٪؜ من إنشاء 4 وحدات صحية في (نجع حليص- نجع الصناقرة - الغربانيات- قرية بهيج) بالإضافة إلى الإنتهاء من إحلال وتجديد وحدة صحية ( بقرية أبوصير) وذلك لتحقيق تغطية صحية شاملة عالية الجودة داخل تلك القري توفر علي المرضى مشقة وعناء الذهاب إلى المدينة للكشف وتلقي الخدمة الطبية.

وأضاف الشريف؛ أنه من المقرر إنشاء 5 وحدات إسعاف بقرى برج العرب؛ حيث تم الانتهاء من وحدة إسعاف بنجع أحمد بقرية بهيج، وجار العمل على إنشاء 4 وحدات إسعاف أخرى (بنجع الميثاق بقرية بهيج، ونجع جويدة بقرية الغربانيات، ونجع هليل ببرج العرب القديم، وبقرية أبوصير)، لافتًا إلى أن تشغيل مجمع الإسعاف من أهم المشروعات الخدمية التى تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والإسعافية لأهالينا ببرج العرب.

مدارس

وأشار محافظ الإسكندرية؛ إلى أن الـ ١٤ مدرسة التى تمت فيها أعمال التوسعات ورفع الكفاءة هى (مدرسة برج العرب الإبتدائية - ومدرسة الزراعة الثانوية المشتركة - مدرسة نصر محمد رواق - مدرسة نجع العقارى - مدرسة الميثاق - مدرسة عوض مبارك - مدرسة العزايم - مدرسة المأمون - مدرسة عبد ربه خالد - مدرسة الصحفاق – مدرسة الغربانيات تعليم أساسى – مدرسة الجورية - مدرسة السلام - مدرسة أبو بكر الصديق)، بالإضافة إلى إنشاء جديد لمدرستين (نجع مصباح- مراقيا الجنوبية) بقريتي الغربانيات وأبو صير نظرا لحاجة الأهالي لوجود مدارس.

مجمعات خدمية

أكد محافظ الاسكندرية؛ أنه تم الانتهاء من التجهيزات الخاصة بـ 4 مجمعات خدمية بمركز ومدينة برج العرب القديم وقرى بهيج وقرية أبوصير وقرية الغربانيات، حيث أن المجمع مكون من ٣ أدوار على مساحة 400 متر، ويضم بداخله (وحدة محلية، ومركز تكنولوجى، وشهر عقارى، وسجل مدنى، ووحدة تضامن اجتماعي، ومكتب تموين، ومكتب بريد ، ومجلس محلي) حيث يتمكن المواطن من إنجاز كل ما يحتاجه من مكان واحد.

وأضاف الشريف؛ أنه تم الانتهاء من إنشاء ورفع كفاءة وتطوير 6 مراكز خاصة بالشباب، حيث تم تطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبو عليوة بمركز برج العرب القديم، ورفع كفاءة ملعب مركز شباب بهيج، وإنشاء مركز شباب الغربانيات، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب الجويرة بقرية الغربانيات، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبو صير البحرى بقرية أبوصير، انشاء جديد لمركز شباب أبوصير القبلى بقرية أبو صير.

ويعد مشروع حياة كريمة بمدينة برج العرب أول مشروع تنموى تشهده المدينة منذ سنوات، ويبلغ إجمالى عدد مشروعات حياة كريمة 144 مشروعا، مقسمة على 17 قطاعا، أولا 44 مشروعا فى قطاع الصرف الصحى يتضمن 4 مشروعات فى وصلات الصرف، 10 مشروعات فى قطاع مياه الشرب يتضمن عدد 4 مشروعات فى وصلات مياه الشرب، 5 مشروعات فى قطاع الصحة، 5 مشروعات لإنشاء نقاط الإسعاف، 22 مشروعا فى قطاع المدارس، 6 مشروعات فى قطاع الشبابوالرياضة، 5 مشروعات فى قطاع الغاز الطبيعى، مشروعان فى مجال البريد، 8 مشروعات فى قطاع الكهرباء، 9 مشروعات فى قطاع الاتصالات، 6 مشروعات لإنشاء أبراج المحمول، مشروع فى قطاع الرى، مشروع فى قطاع الزراعة، 3 مشروعات فى قطاع التضامن الاجتماعى، 4 مشروعات فى مجال المجمعات الحكومية، 6 مشروعات لإنشاء النقاط الشرطية، 4 مشروعات لإقامة المبانى المتنوعة، 8 مشروعات فى قطاع الطرق الداخلية، مشروع فى قطاع الطرق الخارجية، ذلك بالإضافة إلى مشروعات سكن كريم.

المنوفية.. انتهاء تركيب البلدوزرات للأرصفة الجانبية بشارع التلواني بطول 500 م

إدراج شارعي النصر و المدرسة الفكرية القديمة ضمن أعمال الرصف

تنسيق كامل بين مختلف الأجهزة والجهات المعنية لتنفيذ معدلات أسرع للمشروعات

تشهد محافظة المنوفية طفرة كبيرة في مجالات عديدة ومنها مجال الطرق حيث تجري أعمال تركيب البلدوزرات للأرصفة الجانبية بشارع التلواني بطول 500 م بداية من شارع النصر وحتي شارع المدرسة الفكرية القديمة ضمن أعمال الرصف المتكاملة ،بتكلفة إجمالية بلغت مليونا و300 ألف جنيه ، حيث تم الانتهاء من أعمال قطع الفرمة وتكسير الأرصفة القديمة وجار العمل بالأرصفة الجانبية تمهيداً لوضع طبقة الأساس ، واستكمال أعمال تركيب البلدورات وضبط مناسيب قطع الفرمة بشارع أحمد غانم تمهيدا لفرد طبقة السن بطول 500 م ضمن أعمال الرصف المتكاملة ، بتكلفة بلغت مليونا و900 ألف جنيه ، لافتا إلى أن العمل جار علي قدم وساق في تنفيذ أعمال الخطة الأستثمارية لرصف الطرق، بواقع 7 مناطق وبتكلفة إجمالية بلغت 15 مليونا و226 ألف جنيه ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال التحضيرية بعدد من الشوارع تمهيداً لأعمال الرصف ومنهم ، شارع عزيز طبانة من شارع النصر وحتى شارع المدرسة الفكرية بطول 300 م ، وشارع حضانة الشروق بطول 500 م ، شارع مدرسة الشهيد طيار من شارع النصر بطول 500 م، وكذا شارع الجامع الكبير بداية من شارع الصاغة وحتى شارع داير الناحية بسرسنا بطول 500 م، وشارع كفر الشيخ بداية من بور سعيد إلى شارع الشيخ منصور بطول 700 م ، بالإضافة لمتفرعاته بطول 300 م تقريباً .

و أكد محافظ المنوفية حرصه ومتابعته المستمرة والميدانية لكافة مشروعات المبادرة الجارى تنفيذها بالمرحلة الأولى وموقف تسليم المشروعات المنتهية للإرتقاء بمستوى الخدمات، مشيراً إلى أن هناك تنسيق كامل مع الهيئة الهندسية والمنطقة المركزية ومختلف الأجهزة والجهات المعنية لتنفيذ معدلات أسرع للمشروعات باستخدام أحدث الوسائل والنظم المتطورة وتقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لنهو المشروعات في أقرب وقت، لافتاً أنه جارى العمل على قدم وساق في التجهيز والإعداد للمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية لإقامة مشروعات تنموية تخدم أهالى محافظة المنوفية.

أسوان .. ٣١٣ مشروعا بتكلفة ٣،٣ مليار جنيه لخدمة ١٥٠ ألف نسمة بمركز نصر النوبة

٧ مشروعات " لصندوق تحيا مصر " جار تنفيذها وسط فرحة الأهالي

وسط فرحة وأشادة أهالى النوبة بالإنجازات العديدة التى تحققت في ظل الجمهورية الجديدة، بتوجيهات من القيادة السياسية، تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ضمن سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " حزمة من المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام من إجمالى ٣١٣ مشروعا بتكلفة ٣،٣ مليار جنيه تخدم حوالى ١٥٠ ألف نسمة بمركز ومدينة نصر النوبة والقرى التابعة لها .

وشهدت الجولة الميدانية استجابة المحافظ للعديد من مطالب وشكاوى المواطنين ، كما أنه عقب استماعه لشرح من المختصين بالمشروعات التى شملتها الجولة التفقدية أعطى توجيهاته للمسئولين بدخول جميع المشروعات التى تم الانتهاء منها التشغيل التجريبى مع الارتقاء بمستوى الكوادر البشرية وتأهيلها من خلال خضوعها لبرامج تدريبية متقدمة لرفع جودة الخدمات الجماهيرية .

مشددا على الإسراع بمعدلات الأعمال الجارية ، مع تنفيذها بمستوى التشطيب سواء من الشركات أو المقاولين ، وفى حالة وجود تباطؤ أو تقاعس من أى شركة أو مقاول أثناء التنفيذ سيتم استبعاده على الفور .

وإستهل محافظ أسوان جولته بمركز الخدمات الجماهيرية بقرية الدكة، والذى بدأ التشغيل التجريبى له بتكلفة ١٠ ملايين جنيه ، وعلى مساحة ٦٠٠ م ٢ ليساهم في تقديم الخدمات المختلفة لأكثر من ١٧ ألف نسمة داخل ٥ توابع هى كشتمنة شرق ، وكشتمنة غرب ، ودهميت وإمبركاب ودابود حيث يضم المجمع الخدمى مركزا تكنولوجيا وسجلا مدنيا وشهرا عقاريا ومكاتب للتموين والبريد والتضامن الاجتماعى ووحدات قروية ومجالس محلية ، ويأتي تنفيذه ضمن ٣١ مجمعا خدميت تم التشغيل التجريبى لهم بالقرى المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة .

كما تفقد اللواء أشرف عطية نقطة إسعاف كلابشة بقرية مرواو ، والتى شهدت أعمال التطوير ورفع الكفاءة بنسبة ١٠٠ ٪ وبتكلفة ١،١ مليون جنيه وتضم ٢ سيارة إسعاف لتساهم فى تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمترددين على طريق أسوان / القاهرة الزراعى، بجانب أهالى مدينة كلابشة وقروى قورته .

وعقب ذلك افتتح محافظ أسوان مدرسة مرواو الابتدائية ، والتي تضم ٢١٨ طالبا وطالبة منهم ١٩٣ طالبا وطالبة بالمرحلة الابتدائية موزعين على ٦ فصول ، علاوة على ٢٥ طالبا وطالبة بمرحلة رياض الأطفال موزعين على ٣ فصول .

فيما قام أشرف عطية بزيارة مركز الأمومة والطفولة بقرية قورته على مساحة ١١٨٠ م2 ، وبتكلفة ١٢ مليون جنيه حيث يضم عددا من الخدمات وهى حضانة للطفل ، وعيادة تنظيم أسرة ، ومركز علاج طبيعى ، وصالة ألعاب رياضية علاجية ، وورشة تدريب فتيات ، وفصلا لمحو الأمية ، بجانب مركز مودة ، ومركز حماية الطفل ، ومركز تخاطب .

وأثناء جولته التفقدية قام عطية بتفقد مركز شباب قورته ثان ، والذى يضم مبنى إداريا وملعبا خماسيا بتكلفة تصل لحوالى ٦ ملايبن جنيه .

كما تفقد محافظ أسوان بمركز الخدمات الجماهيرية بقرية قورته ثان ، والذى شهد التشغيل التجريبى له بتكلفة ١٠ ملايين جنيه ، وعلى مساحة ٦٠٠ م ٢ .

وشملت جولة المحافظ الميدانية زيارة المركز الشامل لذوى الإحتياجات الخاصة بمدينة نصر النوبة والذى يضم أقسام العلاج الطبيعى والتخسيس ومكتب التأهيل والحضانة ، بالإضافة إلى أقسام الداخلى بنين وبنات ، فضلا عن ورش النجارة والزخرفة والمشغل .

وفي السياق ذاته واستمراراً لدوران عجلة العمل والإنتاج فى جميع المجالات التنموية تفقد محافظ أسون مشروع إنشاء محطة رفع الصرف بقرية مرواو بمركز نصر النوبة ضمن مشروع متكامل يخدم مدينة كلابشة وعدد ٨ قرى مجاورة ، وذلك فى إطار المشروعات الممولة من " صندوق تحيا مصر " تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإجمالى ١٤ مشروعا فى كافة قطاعات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الصناعية نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، بتكلفة إجمالية ٦٨٨،٥ مليون جنيه منها ٣٢٠ مليون جنيه دعماً من صندوق تحيا مصر و٣٢٣،٩ مليون جنيه دعماً من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، وأيضاً ٤٤،٦ مليون من الهيئة العامة للتنمية الصناعية .

وإستمع المحافظ لشرح عن محطة رفع مرواو ، والتى تخدم ٣ قرى ، هي ماريا ومرواو وجرف حسين ، وتقع على مساحه ١٢٥ م٢ ، وتضم ٢ طلمبة طاقة كل منها ٦٨،٤ م٣ / ساعه ، وهى من ضمن ٤ محطات رفع يشملها مشروع إحلال وتجديد الصرف الصحى ، والذى سيخدم مدينة كلابشة وقرى قورته و العلاقي ، وماريا و مرواو ، و جرف حسين وأبوهور و المضيق ، وقرشة بتكلفة إجمالية ٣٠٧ ملايين جنيه .

ومن جانبه قدم محافظ أسوان شكره للقيادة السياسية على تنفيذ هذا المشروع الضخم والذى يتضمن إحلال وتجديد الخطوط والشبكات بأقطار مختلفة ، علاوة على محطات الرفع ، مع تغيير خطوط مياه شرب القديمة التى تعترض مسار المشروع ضمن ٧ مشروعات جار تنفيذها بنطاق مركز نصر النوبة بتكلفة إجمالية ٤٢٣،٦ مليون جنيه حيث تضم هذه المشروعات البنية التحتية للمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك ، وأيضاً توصيل الصرف الصحى لعدد ٨ قرى ، وكذا إستكمال مبانى ومرافق قريتى إبريم ووادى العرب بالظهير الصحراوى ، بجانب إنشاء محطة مياه الشرب بعنيبة لخدمة ٤ قرى، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ، فضلاً عن دعم ٤ قرى بسيارات إطفاء جديدة مع تطوير مركز شباب نصر النوبة .