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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

6 يناير .. بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة الأزهر

الدكتور سلامة داوود
الدكتور سلامة داوود
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تستعد جامعة الأزهر لامتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2024، حيث ينتهى الفصل الدراسى الأول الخميس الموافق 4 / 1 / 2024، على أن تكون بداية امتحانات الفصل الدراسى الأول السبت الموافق 6 / 1 / 2024، على أن تكون نهاية امتحانات الفصل الدراسى الأول الأربعاء الموافق 24 / 1 / 2024. 

وحدد مجلس جامعة الأزهر بداية إجازة نصف العام من السبت الموافق 27 / 1 / 2024 حتى الخميس 8 / 2 / 2024، أما بدء الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى سيكون السبت الموافق 10 / 2 / 2024، على أن تكون نهاية الدراسة فى  الخميس الموافق 30 / 5 / 2024، وبداية امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وبداية امتحانات التصفية السبت الموافق 7 / 9 / 2024.  
 

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