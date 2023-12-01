مدير الكمبيوتر التعليمي بالمعاهد الأزهرية يتابع مسابقة القرآن الكريم

تفقد فايز نصر الدين محمد مدير عام الكمبيوتر التعليمي، وعضو اللجنة العليا المشرفة على أعمال مسابقة القرآن الكريم المنعقدة بمدينة طور سيناء، وذلك بتكليف من الشيخ أيمن عبد الغني - رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

كما تفقد معاهد منطقة جنوب سيناء الأزهرية، وتشمل معهد الطور الابتدائي العادي، والطور الاعدادي الثانوي النموذجي، في سياق المتابعة الميدانية للمناطق الازهرية،

ونقل تحيات رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لجميع العاملين والقائمين على العملية التعليمية، كما تابع محاضرات طلاب الصف الثالث الثانوي، وأعمال مرحلة رياض الأطفال، وكذلك متابعة أعمال التجهيزات المعاهد المتقدمة للجودة،

رافقه أثناء المتابعة مضر عبد السميع نوار مدير عام منطقة جنوب سيناء، والشيخ عبد المنعم كمال مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة، ومنير حسني حسين عضو الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمي بقطاع المعاهد الازهرية، وعادل بدوي مدير إدارة التنسيق، وشيخ معهد طور سيناء الابتدائي.