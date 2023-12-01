حزب "المصريين": كلمة السيسي في قمة المناخ ذكرت العالم بتعهداته لمواجهة التحديات المناخية

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، كلمة الرئيس السيسي في فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات في الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ، والمنعقدة في مدينة دبي بالإمارات، مشيدًا بحرص الرئيس السيسي على تذكير العالم بالتعهدات التي انتهت إليها قمة cop27 والتي استضافتها مدينة شرم الشيخ.

وقال “أبو العطا”، في بيان اليوم الجمعة، إن كلمة الرئيس السيسي أكدت بما لا يدع مجالًا للشك التزام مصر الدائم بمواجهة تحدي تغير المناخ؛ فضلًا عن أن الرئيس السيسي بعث من خلال كلمته برسالة عاجلة ودعوة قوية للتعاون والتحرك العاجل حول التحديات التي تواجه العالم في مجال التغير المناخي، موضحًا أن كلمة الرئيس السيسي برهنت على الالتزام الحقيقي للدولة المصرية في مواجهة التحديات المناخية والعمل على تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ بالاعتماد علي الطاقة المتجددة باعتبارها جزءًا أساسيًا من استراتيجية التنمية الوطنية.

وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن كلمة الرئيس السيسي وضعت بدورها علاجًا وطريقًا واضحًا من أجل الخروج الآمن من تحديات التغيرات المناخية بما يتفق مع ما تم الاتفاق عليه في باريس، مؤكدًا أنه يجب على العالم أجمع تكاتف وتعظيم الجهود من أجل التعامل مع الكوارث المناخية التي تفوق قدرة كثير من الدول، والالتزام بما تم الاتفاق عليه في مؤتمر باريس، علاوة على توفير التمويل المناسب الذي يُعد ضرورة قصوى لتحقيق الأهداف المناخية.

وأوضح أنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة وسريعة وأكثر طموحًا لمواجهة التغيرات المناخية، التي ينتج عنها آثارًا سلبية للغاية والتي تتطلب بدورها أهمية تعزيز التعاون والعمل الجماعي لمواجهة تحديات المناخ لتعزيز قدرات الدول على ضمان التنمية المتوافقة مع البيئة والتي تحفظ كوكب الأرض للأجيال القادمة، مؤكدًا أن تغير المناخ من أكبر التحديات التي تُهدد استقرار العالم في الوقت الحالي، لذلك فأن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على تأكيد التزام الدولة المصرية بمواجهة تحديات مخاطر المناخ.

وأكد أن التغير المناخي تحدي هائل يُهدد أمن واستقرار العالم وليس مجرد قضية بيئية كما يعتقد البعض؛ وبالتالي فإن دعوة الرئيس السيسي للتعاون مهمة جدًا لأنه يدرك جيدًا أن الحلول الفردية لن تكون كافية لمواجهة هذا التحدي العالمي ولكن الحل الأمثل والمناسب سيكون من خلال تعاون الدول وتبادل المعرفة والتكنولوجيا لمواجهة التحديات المشتركة، موضحًا أن كلمة الرئيس السيسي نالت إعجاب المشاركين بالدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ، والعديد من الدول والمجتمعات حول العالم لأنه دعا بشكل مباشر إلى ضرورة التعاون والتحرك العاجل لمواجهة التحديات المناخية خاصة وأن الوقت لدينا ليس كثيرًا.