ads
الجمعة 01 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

صور| أقباط الإمارات يشاركون في الانتخابات الرئاسية المصرية

صورة تذكارية
صورة تذكارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك اليوم الآباء الكهنة المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بجانب الأقباط المقيميين هناك، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، التي انطلقت اليوم وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، وذلك للمصريين المقيميين في الخارج، وأجريت عمليات الاقتراع في 137 سفارة وقنصلية مصرية في الخارج وتستمر لمدة 3 أيام على أن تنطلق الانتخابات في داخل الوطن خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر.

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات، وهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

 

 

 


 

الاقباط الإمارات العربية المتحدة الانتخابات الرئاسية المصرية عبد الفتاح السيسي السيسي الاباء الكهنة