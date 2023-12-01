إصابة نجم دفاع الأهلي قبل مواجهة يانج أفريكانز غدا

تعرض محمد عبد المنعم مدافع الأهلي لإصابة خلال مران الفريق اليوم بتنزانيا غادر على أثرها المران، وجاءت الإصابة بالتواء في أنكل القدم وستُحدد الفحوصات موقف اللاعب من مباراة يانج أفريكانز غدًا بدوري أبطال أفريقيا.

واختتم فريق الأهلي ظهر اليوم، الجمعة، استعداداته لمباراة يانج أفريكانز التنزاني التي تجمع الفريقين غدًا السبت بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وتدرب الأهلي على ملعب بنيامين مكابا الذى سيستضيف اللقاء، وتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والمقرر لها فى السادسة مساء غدٍ السبت.

وخاض لاعبو الأهلي فقرات بدنية عديدة تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مرانا متنوعا للحراس، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

واختار المدير الفني للأهلي 22 لاعبا فى رحلة تنزانيا هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، محمد هاني، علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، مروان عطية، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، محمود عبد المنعم كهربا، صلاح محسن .

فيما استبعد كولر كلا من أكرم توفيق وأحمد عبد القادر وكريم نيدفيد ورضا سليم وأنتوني موديست ومحمود متولي ومصطفى مخلوف ومحمد زعلوك ومعتز محمد.



وفاز الأهلي فى الجولة الأولى لدور المجموعات على ميدياما الغاني خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي بإستاد السلام ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة بالتساوي مع شباب بلوزداد الجزائري صاحب نفس عدد النقاط ويأتي بعدهما ميدياما ويانج في المركزين الثالث والرابع بدون نقاط.