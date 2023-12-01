أمين أوفا يقود هجوم إنبي أمام المصري في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق إنبي بقيادة تامر مصطفي تشكيلة الفريق البترولي للقاء المصري في الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتى تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.



وتشكيل إنبي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: علي فوزي - أحمد كالوشا - محمد حامد - أحمد صبيحة.

خط الوسط: زياد كمال - عبد الرحمن عماد - مودي ناصر - محمد حمدي.

خط الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.

ويحتل الفريق البترولي المركز السادس برصيد 10 نقاط جمعهم من 6 مباريات حيث فاز في 3 مباريات وخسر مباراتين وتعادل في مباراة، وسجل لاعبيه 6 أهاف وأهتزت شباكه بأربع أهداف.

بينما يضم تشكيلة المصري كلا

من:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي - عمرو موسى - أحمد أيمن منصور - عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة - حسن علي كثنائي - محمد الشامي - إلياس الجلاصي - غيلاس جناوي.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

فيما يجلس على مقاعد بدلاء المصري: عصام ثروت - محمد دبش - حسين السيد - إيزي إيميكا - أسامة الجزار - يوسف الجوهري - سمير فكري - ميدو جابر - ليستويل أمانكونا.

ويقع المصري في المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 9 نقاط، جمعها من 6 مباريات، بعدما حقق الفوز في 3 مباريات وخسر مثلها.