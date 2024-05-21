رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماعي "المنشآت" و "أعضاء هيئة التدريس

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماعي لجنتي المنشآت وأعضاء هيئة التدريس، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلسي الإدارة.

وناقش الدكتور منصور خلال اجتماع لجنة المنشآت عدة موضوعات منها تطوير ورفع كفاءة المباني والمنشآت بالجامعة، ومناقشة إضافة مباني جديدة لعدد من الكليات الجاري إنشائها بشرق النيل لخدمة العملية التعليمية والبحثية، كما استعرض عدداً من التقارير الفنية الخاصة بعدد من المنشآت داخل الحرم الجامعي بغرب و شرق النيل.

وخلال اجتماع اللجنة العليا لشؤون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، تمت مناقشة آليات ومعايير نقل وندب أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.