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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

سيامة ٦ كهنة جدد بإيبارشية أبوقرقاص

الأنبا فيلوباتير
الأنبا فيلوباتير
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شهدت إيبارشية أبوقرقاص ، إضافة رعوية بسيامة ٦ كهنة جدد في درجة القسيسية لينضموا بذلك إلى مجمع كهنة الإيبارشية.

وتولى الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها ،  خدمة القداس الذي تمت فيه السيامة الكهنوتية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بالفكرية (مقر المطرانية)، وعقب صلاة الصلح سام الأنبا فيلوباتير الكهنة الستة الجدد للخدمة كهنةً عامِّيِن، وهم:
‏ ١- الشماس شنودة حنا باسم ‏القس  باڤلوس.

٢- الشماس مينا فايز باسم القس أثناسيوس.

٣- الشماس كيرلس القس إبراهيم باسم  القس إيساك.

٤- الشماس عماد طانيوس باسم القس باخوم.

‏٥- الشماس وسيم بهيج باسم القس أنيانوس.

٦- الشماس بيشوي صموئيل باسم القس زكريا.

شارك في صلوات القداس والسيامة مجمع كهنة أبوقرقاص، وبعض الآباء الرهبان وكهنة إيبارشيات المنيا وسمالوط وببا والفشن.

إيبارشية أبوقرقاص كهنة درجة القسيسية الانبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها المطرانية