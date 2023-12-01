سيامة ٦ كهنة جدد بإيبارشية أبوقرقاص

شهدت إيبارشية أبوقرقاص ، إضافة رعوية بسيامة ٦ كهنة جدد في درجة القسيسية لينضموا بذلك إلى مجمع كهنة الإيبارشية.
وتولى الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها ، خدمة القداس الذي تمت فيه السيامة الكهنوتية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بالفكرية (مقر المطرانية)، وعقب صلاة الصلح سام الأنبا فيلوباتير الكهنة الستة الجدد للخدمة كهنةً عامِّيِن، وهم:
١- الشماس شنودة حنا باسم القس باڤلوس.
٢- الشماس مينا فايز باسم القس أثناسيوس.
٣- الشماس كيرلس القس إبراهيم باسم القس إيساك.
٤- الشماس عماد طانيوس باسم القس باخوم.
٥- الشماس وسيم بهيج باسم القس أنيانوس.
٦- الشماس بيشوي صموئيل باسم القس زكريا.
شارك في صلوات القداس والسيامة مجمع كهنة أبوقرقاص، وبعض الآباء الرهبان وكهنة إيبارشيات المنيا وسمالوط وببا والفشن.