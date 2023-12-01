لتعزيز الذكاء الاصطناعي.. مايكروسوفت تستثمر 3 مليارات دولار في بريطانيا

كشفت مايكروسوفت عن خططها لاستثمار 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.15 مليار دولار) في السنوات الثلاث المقبلة لتوسيع مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".



وأشاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالخطوة باعتبارها "نقطة تحول في مستقبل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتنمية في المملكة المتحدة".

وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة إنها ملتزمة بأكثر من ضعف مراكز بياناتها في المملكة المتحدة.

وسيشمل ذلك جلب أكثر من 20 ألف وحدة معالجة رسومات متقدمة، تستخدم للتعلم الآلي وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، إلى المملكة المتحدة بحلول 2026.

وقالت مايكروسوفت، إنها تخطط لتوسيع مواقعها في لندن، وكارديف، وتبحث أيضًا "توسعًا محتملًا في شمال إنجلترا".

وقالت الشركة الأمريكية إن الاستثمار سيساعد في تدريب "أكثر من مليون شخص على اقتصاد الذكاء الاصطناعي"، وتعهدت أيضًا بدعم جهود السلامة والبحث في الذكاء الاصطناعي إلى جانب الحكومة والجامعات.