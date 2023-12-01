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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عمرو دياب أكثر فنان عربي استماعا في 2023

عمرو دياب
عمرو دياب
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للعام الثالث على التوالي تصدر النجم الكبير عمرو دياب قائمة الفنانين العرب الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي في عام ٢٠٢٣.

واعلنت منصة أنغامي عن تصدر عمرو دياب قائمة الأعلى استماعا في الوطن العربي.

وكان النجم عمرو دياب قد احتل صدارة أنغامي في العامين الماضيين كأكثر فنان عربي حققت أغانيه عدد مرات استماع غير مسبوقة.

وفي وقت سابق أعلنت أنغامي عن أعلى خمس أغاني استماعا لعمرو دياب حيث جاءت في المرتبة الأولى أغنية تملي معاك، وفي المرتبة الثانية يتعلموا، وجاءت أغنية أماكن السهر في المركز الثالث، وتلتها في المرتبة الرابعة أغنية انت الحظ، وأخيرا في المرتبة الخامسة اغنية أجمل عيون "برج الحوت".

ويعد عمرو دياب أول مطرب عربي يطرح أعماله الغنائية التي أنتجها حصريا عبر منصة أنغامي فقط.

من ناحية أخرى كان الفنان عمرو دياب قد أحيا حفلا في دبي بساحة كوكاكولا أرينا وذلك بعد فترة توقف طويلة عن إحياء الحفلات تضامنا مع غزة.

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عمرو دياب الاعلى استماعا تطبيق أنغامي