بالصور.. توزيع 4 أطنان لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في بورسعيد

وزعت محافظة بورسعيد، 4 أطنان لحوم، اليوم الجمعة، على الأسر الأولى بالرعاية نطاق المحافظة.

وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع المعاناة عن كاهلهم، لافتا أنه جرى توزيع واحد كيلو لكل مواطن وذلك ببازار بورسعيد الجديد.

يأتي ذلك استمرارا لجهود دعم الأسر رقيقي الحال لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتقديم كافة أوجه الدعم لهم ليحيوا حياة كريمة.

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