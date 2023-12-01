تمكنت مديرية أمن القليوبية من كشف غموض سرقة شقة أحد رجال الأعمال بمنطقة الخصوص دائرة القسم، حيث تبين أن وراء ارتكاب الوقعة تشكيل عصابي، يضم 4 عاطلين، لهم معلومات جنائية ومسجلين خطر سرقات، قاموا بسرقة محتويات الشقة، وجرى ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغا من أحد رجال الأعمال بدائرة القسم باكتشافه سرقة بعض الأجهزة الإلكترونية والملابس من داخل الشقة سكنه بدائرة القسم.

توصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 عاطلين مسجلين خطر سرقات ولهم معلومات جنائية قاموا بالتسلل إلى شقة المبلغ أثناء وجوده في عمله واستولوا على أجهزة كهربائية وملابس.

وفي أحد الأكمنة تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات، وجرى استدعاء المبلغ وتعرف على المسروقات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.