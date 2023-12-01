سفير مصر بتنزانيا يحضر مران الأهلي استعدادًا لمباراة يانج أفريكانز

حرص السفير شريف إسماعيل، سفير مصر في تنزانيا على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، استعدادا لمواجهة فريق يانج أفريكانز التي تجمع الفريقين غدا السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعقد السفير جلسة مع محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، اطمأن خلالها على البعثة والترتيبات الخاصة بمباراة الغد.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.