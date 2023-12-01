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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سفير مصر بتنزانيا يحضر مران الأهلي استعدادًا لمباراة يانج أفريكانز

السفير شريف إسماعيل
السفير شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا
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حرص السفير شريف إسماعيل، سفير مصر في تنزانيا على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، استعدادا لمواجهة فريق يانج أفريكانز التي تجمع الفريقين غدا السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعقد السفير جلسة مع محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، اطمأن خلالها على البعثة والترتيبات الخاصة بمباراة الغد.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.

السفير شريف إسماعيل الأهلى يانج أفريكانز دوري أبطال أفريقيا محمد الدماطي