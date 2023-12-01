ختام فعاليات البرنامج التدريبي "بناء الإنسان" بقصور الثقافة

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مساء امس الخميس، فعاليات الورشة التدريبية التثقيفية "بناء الإنسان" للعاملين بالهيئة من الأقاليم والفروع التابعة لها، والتي قدمت أونلاين بإشراف الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام.

وفي اللقاء الختامي، أشارت "علام" إلى أن الهدف من الورشة دعم الإنسان في المقام الأول واستلهام النجاح لتحسين الأداء في العمل والتدريب على إتقانه وتنمية مهاراته وتعزيز ثقته بنفسه ورفع كفاءته الذاتية ومساعدتها في الارتقاء بقدرتها على التأثير في الآخرين والسعي لتجديد خبراته لإحداث التغيرات الإيجابية المطلوبة للتطوير من خبراته وسلوكياته في مجال عمله، بما ينعكس بالتالي على أداء المؤسسة.

هذا وتناولت آخر محاضرات الورشة عددا من الموضوعات التي تحدث عنها د. شريف أبو فرحة، مدرب التنمية البشرية منها العطاء باعتباره من أجمل المميزات التي يتمتع بها أي شخص، والذي يعتبره الكثيرون ترجمة فعلية للحب، سواء كان هذا العطاء ماديا أو معنويا.

ثم تطرق إلى التسامح وأنه ليس تنازل من ضعف أو خوف وقلة حيلة؛ بل هو صادر عن قوة إرادة وعزيمة صادقة في الانتصار على النفس والذات بكل إيجابية، بعيدا عن السلبيات وما يصاحبها من الغضب والقسوة والعدوانية للغير.

واختتم المحاضرة بتسليط الضوء على الشكر وتأثيره المذهل في حياة معظم المبدعين، كونه أسهل الطرق للنجاح، ويحفزك للقيام بالمزيد من الأعمال الخيرة.