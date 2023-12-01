اليوم.. مؤتمر صحفي لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز بحضور كولر

يحضر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي وأحد قادة الفريق الأحمر المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة، الخاص بمباراة يانج أفريكانز غداً وفقاً للائحة الكاف كما يُعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة.

ويلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز المقرر لها السادسة من مساء غد، السبت، بتوقيت القاهرة على ملعب بنيامين مكابا الوطني، بمدينة دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها.

كما يرغب كولر في تحذير لاعبيه من خطورة فريق يانج أفريكانز الذي يمتلك لاعبين مهاريين ويتميزون بالسرعة الواضحة وهو ما ظهر في المباريات التي شاهدها المدرب السويسري للفريق التنزاني حتى مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري بالجولة الأولى لدور المجموعات التي خسرها يانج بثلاثية نظيفة في الجزائر.

وفاز الأهلي في الجولة الأولى لدور المجموعات على ميدياما الغاني خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي بإستاد السلام ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة بالتساوي مع شباب بلوزداد الجزائري صاحب نفس عدد النقاط ويأتي بعدهما ميدياما ويانج في المركزين الثالث والرابع بدون نقاط.