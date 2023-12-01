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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

شرم الشيخ للمسرح يكرم أعضاء لجان تحكيم مسابقاته الثلاث في ختام دورته الثامنة.. صور

مهرجان شرم الشيخ
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
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كرم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي في ختام دورته الثامنة التي أقيمت بقصر ثقافة شرم الشيخ أعضاء لجان تحكيم مسابقاته المختلفة، فكرم أعضاء لجنة مسابقة عصام السيد للعمل الأول ولجنة المشاهدة والاختيار المخرج محمد المرسي، وعضو لجنتي الاختيار والمشاهدة وجائزة عصام السيد  الفنانة ريم أحمد، الأستاذ الدكتور محمد سمير الخطيب.

كما كرم أعضاء مسابقة مصطفى سليم التأليف المسرحي الأستاذ الدكتور سعيد السيابي من سلطة عمان، وعضوي لجنتي مسابقة التأليف والبحث العلمي الأستاذة  الدكتورة سكينة مراد، الأستاذ الدكتور سيد الإمام، وعضو لجنة تحكيم مسابقة البحث العلمي وصاحب الجائزة الأستاذ الدكتور أبو الحسن سلام  ثم منح شهادات تقدير امدربين الورش، وتكريم أعضاء مسابقة محور مسرح الشارع، وهم المخرج عقباوي الشيخ من الجزائر، والفنانة ارليتا ريكسهابي من كوسوفو، والفنان والمخرج الإماراتي فيصل الدرمكي.


كما كرم أعضاء لجنة تحكيم مسابقة المونودراما الدكتور جونج ونج سون من كوريا الجنوبية، رئيس لجنة التحكيم، والنجمة الشابة تريزا مدران من اسباني، و الدكتور خليفة الهاجري من الكويت، كما كرم أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى، التي تشكلت من المخرج المصري خالد جلال رئيسا للجنة التحكيم، وعضوية الدكتورة ماريجونا بيكتيشي من كوسوڤو، والفنان القدير ليفيو تشيليو من رومانيا، والفنانة القديرة نادية بوستة من تونس، والفنانة والكاتبة كارين وترفيلد من إنجلترا.

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مسرح تكريم مؤتمر احتفال مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح المخرج مازن الغرباوي